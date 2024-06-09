Зеленский отреагировал на бои на Покровском направлении и пообещал "новые шаги"

"Покровское направление, Донецкая область. Там почти ежедневно неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно - наибольшее количество боев. Только за вчера более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже более 20. Каждый наш воин, кто там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции и помочь воинам на позициях рядом - всем вам особенная благодарность", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы у военных было больше оружия, больше техники, больше современных систем.

"Был уже сегодня доклад главка Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова - мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя", - добавил президент.