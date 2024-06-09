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Зеленский отреагировал на бои на Покровском направлении и пообещал "новые шаги"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Покровское направление является самым сложным из всех на линии фронта сегодня. Однако Украина работает над тем, чтобы у военных было достаточно необходимого для обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Покровское направление, Донецкая область. Там почти ежедневно неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно - наибольшее количество боев. Только за вчера более 40 атак, сегодня, к настоящему времени, уже более 20. Каждый наш воин, кто там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции и помочь воинам на позициях рядом - всем вам особенная благодарность", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы у военных было больше оружия, больше техники, больше современных систем.

"Был уже сегодня доклад главка Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова - мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя", - добавил президент.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на вечер на фронте произошло уже более 60 боевых столкновений. На Покровском направлении - более 20 из них. Вечером на этом направлении все еще продолжались бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского.

Добавим, российские потери за прошедшие сутки на фронте составили более 1200 солдат. Общие потери российских оккупантов на сегодня достигают 518 560 человек.

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