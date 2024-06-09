Вже понад 60 російських атак: що відбувається на фронті сьогодні

З початку доби по всій протяжності фронту вже відбулося 62 атаки РФ. Найактивніше росіяни намагаються йти вперед на Покровському напрямку, але українські військові міцно тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районах Піщаного та Невського. За сьогодні росіяни 9 разів намагалися покращити власні позиції.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районі Греківки. Загалом тут з початку доби агресор намагався атакувати шість разів. Ворог бомбардував керованими авіабомбами в районах Серебрянського лісу, Новосадового, Новоєгорівки та Петропавлівки.

На Краматорському напрямку протягом дня мали місце дев’ять боєзіткнень. Тривають бої в районі Калинівки.

На Покровському напрямку зберігається найбільша активність ворога. 23 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Новопокровського.

Авіація окупантів била КАБами протягом дня по Скучному, Новоолександрівці, Воздвиженці та Іванівці. Наразі п’ять спроб російських агресорів покращити власні позиції іще тривають.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують давати відсіч ворогу та завдавати йому максимальних втрат на всій лінії фронту, наголосили в Генштабі.