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Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський звільнив очільників п'ятьох областей. Він підписав відповідні укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Так, указом глави держави були відправлені у відставку очільники ОВА в таких областях:

Нагадаємо, в рамках раніше анонсованих звільнень Кабмін сьогоднішнім рішенням вже погодив відставку п'яти очільників областей, імена яких вказані вище.

Зазначимо, як повідомили джерела сьогодні уряд не планує призначати на вільні посади нових очільників ОВА.

При цьому не виключено, що пост голови Херсонської ОВА може зайняти Кирило Тимошенко, який сьогодні був звільнений з посади заступника голови Офісу президента.

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