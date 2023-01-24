Зеленський відправив у відставку п'ятьох голів ОВА

Так, указом глави держави були відправлені у відставку очільники ОВА в таких областях:

Київська - Олексій Кулеба,

Дніпропетровська - Валентин Резніченко,

Запорізька - Олександр Старух,

Сумська - Дмитро Живицький,

Херсонська - Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, в рамках раніше анонсованих звільнень Кабмін сьогоднішнім рішенням вже погодив відставку п'яти очільників областей, імена яких вказані вище.

Зазначимо, як повідомили джерела сьогодні уряд не планує призначати на вільні посади нових очільників ОВА.

При цьому не виключено, що пост голови Херсонської ОВА може зайняти Кирило Тимошенко, який сьогодні був звільнений з посади заступника голови Офісу президента.

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