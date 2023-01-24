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Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Он подписал соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:

Напомним, в рамках ранее анонсированных увольнений Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей, имена которых указаны выше.

Отметим, как сообщили источники, сегодня правительство не планирует назначать на свободные должности новых руководителей ОВА.

При этом не исключено, что пост главы Херсонской ОВА может занять Кирилл Тимошенко, который сегодня был уволен с должности заместителя главы Офиса президента.

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