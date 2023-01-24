Зеленский отправил в отставку пять глав ОВА

Так, указом главы государства были отправлены в отставку главы ОВА в таких областях:

Киевская - Алексей Кулеба,

Днепропетровская - Валентин Резниченко,

Запорожская - Александр Старух,

Сумская - Дмитрий Живицкий,

Херсонская - Ярослав Янушевич.

Напомним, в рамках ранее анонсированных увольнений Кабмин сегодняшним решением уже согласовал отставку пяти глав областей, имена которых указаны выше.

Отметим, как сообщили источники, сегодня правительство не планирует назначать на свободные должности новых руководителей ОВА.

При этом не исключено, что пост главы Херсонской ОВА может занять Кирилл Тимошенко, который сегодня был уволен с должности заместителя главы Офиса президента.

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