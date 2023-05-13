Зеленський відповів на заяви Трампа: вже був президентом і війну не завершив

Екс-президент США Дональд Трамп не зміг завершити війну в Україні коли займав посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави держави Володимира Зеленського із представниками італійських ЗМІ.

Президент нагадав, що колишній Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, не закінчив її навіть до повномасштабного вторгнення.

"Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна… Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не розв'язав це питання", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, Україна не змогла вийти з цієї ситуації.

"Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами й можна піти далі". Ось чому він пішов далі", - сказав президент.

Скандал з Трампом і завершенням війни за 24 години

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін.

Однак колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон заявив, що Трамп не має бути новим президентом США, адже він став "посміховиськом" через свої заяви про війну Росії проти України та програш суду.

"Трамп став посміховиськом, вихваляючись тим, що він може припинити війну в Україні за 24 години відразу після програшу в суді за сексуальне насильство та наклеп", - написав Болтон.

Крім того, Трамп відмовився називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, адже це нібито може зашкодити можливим переговорам.

До того ж ми повідомляли, що Трамп розповів, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

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