Зеленский ответил на заявления Трампа: уже был президентом и войну не завершил

Экс-президент США Дональд Трамп не смог завершить войну в Украине, когда занимал должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы государства Владимира Зеленского с представителями итальянских СМИ.

Президент напомнил, что бывший Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, не закончил ее даже до полномасштабного вторжения.

"Трамп был президентом, у нас была встреча. Тогда не было полномасштабного вторжения, но была война... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но он не решил этот вопрос", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что этот вопрос никто не решил. И из-за того, что никто не решил, Украина не смогла выйти из этой ситуации.

"Путин и получил сигнал: "То есть можно так. Немножечко надо подождать, надо поработать со странами и можно пойти дальше". Вот почему он пошел дальше", - сказал президент.

Скандал с Трампом и завершением войны за 24 часа

Напомним, ранее Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок.

Однако бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп не должен быть новым президентом США, ведь он стал "посмешищем" из-за своих заявлений о войне России против Украины и проигрыше суда.

"Трамп стал посмешищем, хвастаясь тем, что он может прекратить войну в Украине за 24 часа сразу после проигрыша в суде за сексуальное насилие и клевету", - написал Болтон.

Кроме того, Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником, ведь это якобы может помешать возможным переговорам.

К тому же мы сообщали, что Трамп рассказал, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

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