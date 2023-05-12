Трамп став посміховиськом через заяви про війну, йому не годиться бути президентом США, - Болтон

Дональд Трамп не має бути новим президентом США, адже він став "посміховиськом" через свої заяви про війну Росії проти України та програш суду.

Як повідомляє РБК-Україна , так вважає колишній радник Трампа із національної безпеки Джон Болтон .

Він зазначив, що Трамп не підходить на пост президента США з багатьох причин.

"Задля блага країни республіканці повинні вимагати від нього негайного й остаточного припинення президентської кампанії. Трамп став посміховиськом, вихваляючись тим, що він може припинити війну в Україні за 24 години відразу після програшу в суді за сексуальне насильство та наклеп", - написав Болтон.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін.

Крім того, Трамп відмовився називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, адже це нібито може зашкодити можливим переговорам.

До того ж, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

РБК-Україна також повідомляло, що Трамп оскаржив вирок суду про спробу зґвалтування.

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