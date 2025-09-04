UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відповів на "запрошення" російського диктатора Володимира Путіна провести двосторонню зустріч у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

"Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано - закінчення війни", - додав президент. 

Путін "запросив" Зеленського до Москви

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "не виключає" зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Щодо зустрічей із Зеленським, я не виключав таких зустрічей, чи є якийсь сенс у цих зустрічах?", - сказав він.

Путін додав, що Зеленський нібито повинен приїхати до Москви, якщо він "готовий" до проведення зустрічі.

"Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає в Москву, ми зустрінемося", - заявив російський диктатор.

Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінМоскваВійна в УкраїніЗустріч Зеленського та Путіна