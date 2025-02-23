Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора без виборів"

"Я би не назвав ці слова у свою адресу від Трампа компліментами. Я розумію це, але чому ображатися. Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. Ну, що ж зробиш, будемо якось жити з США. Диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через якусь силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - сказав він.

Зеленський зазначив, що після скасування воєнного стану в Україні будуть вибори. Він наголосив, що не збирається бути президентом десятиріччями, але "і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути".



"А слова, слова колись пройдуть. Може колись і щось хороше про мене скажуть. Чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, що і для Трампа важливо, що думають про нього американці. Я думаю, що саме зараз для нього це важливо", - додав президент.