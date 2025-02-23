UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський відповів на слова Трампа про "диктатора без виборів"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву американського президента Дональда Трампа, який назвав його диктатором. Він нагадав, що був законно обраний на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції.

"Я би не назвав ці слова у свою адресу від Трампа компліментами. Я розумію це, але чому ображатися. Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. Ну, що ж зробиш, будемо якось жити з США. Диктаторами точно не будемо. Просто не цікаво. Я законно обраний президент, не через якусь силу прийшов до влади. Мене обрали 73%", - сказав він.

Зеленський зазначив, що після скасування воєнного стану в Україні будуть вибори. Він наголосив, що не збирається бути президентом десятиріччями, але "і Путіну бути при владі над територіями України не дамо бути".

"А слова, слова колись пройдуть. Може колись і щось хороше про мене скажуть. Чесно, важливо, що про мене думають українці. Я думаю, що і для Трампа важливо, що думають про нього американці. Я думаю, що саме зараз для нього це важливо", - додав президент.

Суперечка Трампа і Зеленського

Після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. Відповідаючи заяву Трампа, Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Після цього внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.

Пізніше Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". На сьогоднішній пресконференції президент України відповів і на цю заяву. Він зазначив, що готовий піти з посади заради миру в Україні або вступу в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд Трамп