Зеленський відповів Путіну на "примирення": не хочемо війни, але чекаємо 3 млн снарядів

"На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках передусім Сполучених Штатів Америки і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою - завдання номер один", - наголосив президент.

Зеленський додав, що ще одне пріоритетне завдання - змусити Росію піти на повне та безумовне припинення вогню, яке запропонували США. І допомогти в цьому, на його думку, може примус з боку Європи та США.

"Але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на 3 млн артилерійських снарядів. І не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. І закінчуються завжди довгі диктаторські режими", - сказав президент.