Зеленский ответил Путину на "примирение": не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов

"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстрее. И все инструменты сегодня есть в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой - задача номер один", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще одна приоритетная задача - заставить Россию пойти на полное и безусловное прекращение огня, которое предложили США. И помочь в этом, по его мнению, может принуждение со стороны Европы и США.

"Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать. У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются. И заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы", - сказал президент.