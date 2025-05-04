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Зеленський відповів Путіну на "примирення": не хочемо війни, але чекаємо 3 млн снарядів

Прага, Неділя 04 травня 2025 18:52
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Зеленський відповів Путіну на "примирення": не хочемо війни, але чекаємо 3 млн снарядів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не хоче довготривалої війни з Росією і сьогодні є всі інструменти, щоб швидко її закінчити. Однак російське керівництво має знати, що Україна не залишиться без підтримки союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Чехії, повідомляє РБК-Україна.

"На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться, як можна швидко. І всі інструменти сьогодні є в руках передусім Сполучених Штатів Америки і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою - завдання номер один", - наголосив президент.

Зеленський додав, що ще одне пріоритетне завдання - змусити Росію піти на повне та безумовне припинення вогню, яке запропонували США. І допомогти в цьому, на його думку, може примус з боку Європи та США.

"Але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на 3 млн артилерійських снарядів. І не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. І закінчуються завжди довгі диктаторські режими", - сказав президент.

Ця заява Зеленського була відповіддю російському диктатору Володимиру Путіну, який в нещодавньому інтерв'ю пропагандистам розмріявся про "неминуче примирення" з Україною. Диктатор зазначив, що це лише питання часу.

США хочуть перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, у березні США закликали Україну та РФ до негайного та безумовного припинення вогню на 30 днів, щоб за цей час досягнути угоди щодо миру. Україна відразу ж погодилася на пропозицію, а Росія - досі ігнорує її.

Водночас Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я", під час якого окупаційна армія не зупиняла обстрілів та штурмів, а потім анонсував "перемир'я" на 9 травня, щоб провести парад у Москві.

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