Зеленский ответил Путину на "примирение": не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов

Украина не хочет долговременной войны с Россией и сегодня есть все инструменты, чтобы быстро ее закончить. Однако российское руководство должно знать, что Украина не останется без поддержки союзников.

"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстрее. И все инструменты сегодня есть в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой - задача номер один", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще одна приоритетная задача - заставить Россию пойти на полное и безусловное прекращение огня, которое предложили США. И помочь в этом, по его мнению, может принуждение со стороны Европы и США.

"Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать. У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются. И заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы", - сказал президент.