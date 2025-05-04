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Зеленский ответил Путину на "примирение": не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов

Прага, Воскресенье 04 мая 2025 18:52
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Зеленский ответил Путину на "примирение": не хотим войны, но ждем 3 млн снарядов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина не хочет долговременной войны с Россией и сегодня есть все инструменты, чтобы быстро ее закончить. Однако российское руководство должно знать, что Украина не останется без поддержки союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Чехии, сообщает РБК-Украина.

"По моему мнению, если Украина будет сильной, война закончится, как можно быстрее. И все инструменты сегодня есть в руках прежде всего Соединенных Штатов Америки и наших европейских коллег. Сохранить союз между Америкой и Европой - задача номер один", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что еще одна приоритетная задача - заставить Россию пойти на полное и безусловное прекращение огня, которое предложили США. И помочь в этом, по его мнению, может принуждение со стороны Европы и США.

"Но россияне должны знать, что мы рассчитываем на 3 млн артиллерийских снарядов. И не только Северная Корея будет им помогать. У нас есть союзники, которые помогают Украине. Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются. И заканчиваются всегда долгие диктаторские режимы", - сказал президент.

Это заявление Зеленского было ответом российскому диктатору Владимиру Путину, который в недавнем интервью пропагандистам размечтался о "неизбежном примирении" с Украиной. Диктатор отметил, что это лишь вопрос времени.

США хотят перемирия между Украиной и РФ

Напомним, в марте США призвали Украину и РФ к немедленному и безусловному прекращению огня на 30 дней, чтобы за это время достичь соглашения о мире. Украина сразу согласилась на предложение, а Россия - до сих пор игнорирует его.

В то же время Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие", во время которого оккупационная армия не останавливала обстрелы и штурмы, а затем анонсировал "перемирие" на 9 мая, чтобы провести парад в Москве.

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