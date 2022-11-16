Зеленський відповів на прогнози Буданова про закінчення війни

Так, у глави держави запитали щодо термінів закінчення війни і прогнозів розвідок, зокрема очільника ГУР Кирила Буданова щодо переломного момента у війні навесні.

"Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідок на основі положення ворога, їх стабільності..Є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими і на основі цього можна робити ті чи інші висновки", - заявив він, додавши, що ситуація може змінитися.

Так, наприклад, може неочікувано з'явитися контракт Ірану та Росії.

"Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни, це одні прогнози, а потім ти розумієш, що бац хтось за спиною домовився, є серйозний контракт і що за це РФ пропонує. Це різні речі, які змушують змінювати тактику і стратегію ведення війни, бо ресурс у нас обмежений, розтягувати війну ми не зацікавлені. Але вибір як закінчити війну і термін - ми обираємо як закінчити війну. Ми могли б віддати території і війни б не було, але ми обрали правильний шлях. Коли такий вибір - треба дивитись на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закічиться", - додав він.