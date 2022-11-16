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Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны

Фото: Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Украина не заинтересована в затягивании войны, однако сроки ее завершения никому не известны. Прогнозы разведок основаны на данных о положении врага, но ситуация может неожиданно меняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Так, у главы государства спросили о сроках окончания войны и прогнозах разведок, в частности, руководителя ГУР Кирилла Буданова о переломном моменте в войне весной.

"Я обожаю слушать Буданова. Кирилл молодец, профессиональный человек. Мы понимаем, что есть выводы разведок на основе положения врага, их стабильности. Есть понимание, когда они становились более слабыми и на основе этого можно делать те или иные выводы", - заявил он и добавил, что ситуация может измениться.

Так, например, может неожиданно появиться контракт Ирана и России.

"Можно было делать одни выводы об окончании войны, это одни прогнозы, а потом ты понимаешь, что бац кто-то за спиной договорился, есть серьезный контракт и что за это РФ предлагает. Это разные вещи, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен, растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбор как закончить войну и срок - мы выбираем как закончить войну. Мы могли бы отдать территории и войны бы не было, но мы выбрали правильный путь. Когда такой выбор - надо смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закочится", - добавил он.

Напомним, по словам Буданова, наступает решающий период войны.

Кроме того, глава ГУР считает, что в следующем году Украина может начать наступление на Крым.

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Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеКирилл Буданов