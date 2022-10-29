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Зеленський відповів на петицію про заяви Труханова. Просить СБУ та МВС перевірити

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Субота 29 жовтня 2022 14:38
Зеленський відповів на петицію про заяви Труханова. Просить СБУ та МВС перевірити Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо мера Одеси Геннадія Труханова. Надіслав листа СБУ та МВС перевірити викладені відомості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петицію на сайті Офісу президента.

Як пояснив Зеленський, надання правової оцінки діяльності мера Одеси, можливе притягнення його до кримінальної відповідальності та позбавлення громадянства не належить до повноважень президента.

"З огляду на викладене мною надіслано листи до Служби безпеки України
та Міністерства внутрішніх справ України з проханням перевірити викладені
відомості", - додав президент.

Відзначимо, що в петиції автор закликав звернути увагу на дії міського голови Одеси.

"Труханов активно демонструє свою лояльність до загарбників, а саме: саботує демонтаж пам’ятника Олександру Суворову (який встановлено за його ініціативи) та пам'ятника російській імператриці Катерині II (котра знищила Запорізьку Січ, запровадила кріпацтво та винищувала українську мову і культуру), який протягом 2017–2019 років був визнаний судами усіх рівнів незаконним…", - зазначається у зверненні до президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також нещодавно відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова. У останнього нещодавно виявили російський паспорт.

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Одеса Президент Володимир Зеленський Генадій Труханов
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