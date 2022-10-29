Зеленский ответил на петицию о заявлениях Труханова. Просит СБУ и МВД проверить

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.

Как пояснил Зеленский, предоставление правовой оценки деятельности мэра Одессы, возможное привлечение его к уголовной ответственности и лишение гражданства не относится к полномочиям президента.

"Учитывая изложенное мною отправлено письма в Службу безопасности Украины

и Министерства внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные

сведения", - добавил президент.

Отметим, что в петиции автор призвал обратить внимание на действия мэра Одессы.

"Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II (уничтожившей Запорожскую Сечь, введя крепостничество и истребляющий украинский язык и культур) который в течение 2017-2019 годов был признан судами всех уровней незаконным…", - отмечается в обращении к президенту.