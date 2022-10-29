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Зеленский ответил на петицию о заявлениях Труханова. Просит СБУ и МВД проверить

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Суббота 29 октября 2022 14:38
Зеленский ответил на петицию о заявлениях Труханова. Просит СБУ и МВД проверить Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию касаемо мэра Одессы Геннадия Труханова. Направил письмо СБУ и МВД проверить изложенные сведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте Офиса президента.

Как пояснил Зеленский, предоставление правовой оценки деятельности мэра Одессы, возможное привлечение его к уголовной ответственности и лишение гражданства не относится к полномочиям президента.

"Учитывая изложенное мною отправлено письма в Службу безопасности Украины
и Министерства внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные
сведения", - добавил президент.

Отметим, что в петиции автор призвал обратить внимание на действия мэра Одессы.

"Труханов активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам, а именно: саботирует демонтаж памятника Александру Суворову (установленному по его инициативе) и памятнику российской императрице Екатерине II (уничтожившей Запорожскую Сечь, введя крепостничество и истребляющий украинский язык и культур) который в течение 2017-2019 годов был признан судами всех уровней незаконным…", - отмечается в обращении к президенту.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также недавно ответил на петицию по поводу прекращения гражданства судьи Верховного суда Богдана Львова. У последнего недавно обнаружили российский паспорт.

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Одесса Президент Владимир Зеленский Геннадий Труханов
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