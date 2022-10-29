Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді з паспортом РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Так, Зеленський доручив Комісії при президентові України з громадянства перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова. За результатами розгляду вона має ухвалити відповідне рішення.

Автор петиції вказував, що наявність російського громадянства у судді, який приймає рішення ім'ям України, до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності та вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з РФ.

Петиція на момент публікації набрала понад 25 400 голосів.

Можливий російський паспорт

Журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому розповіли, що у 1999 році суддя Львов, перебуваючи у Москві, отримав паспорт громадянина РФ. Крім того, за інформацією розслідувачів, у 2012 році суддя оновив паспорт після того, як досяг 45 років. Дружина судді, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ.

Як доказ наявності паспорта, розслідувачі з двох різних джерел отримали витяг з реєстру "Роспаспорт". Як йдеться у розслідування, саме за російським паспортом Львова проводилися операції з незадекларованим майном його родини в Москві.

Журналісти стверджують, що в Службі безпеки України також підтвердили наявність у судді Львова громадянства РФ. За даними журналістів, це стало відомо після офіційної перевірки. СБУ не виступала з офіційними заявами щодо цього, проте суддю Львова позбавили доступу до державної таємниці.

Що каже суддя Львов

Суддя Львов категорично відкидає звинувачення журналістів, називаючи їх "чистим фейком". Також Львов опублікував декілька дописів на своїй сторінці у Facebook, в яких навів свої аргументи, чому інформація про наявність у нього російського громадянства не відповідає дійсності.

За словами судді, форма 1П заяви громадянина на заміну паспорта РФ, датована жовтнем 2012 року, на яку посилаються журналісти, була затверджена лише у листопаді 2012 року.

Пізніше суддя поставив під сумнів і існування першого паспорту, нібито виданого в 1999 році, заявивши, що оприлюднені журналістами документи були зроблені на основі підробки. Суддя стверджує, що оприлюднений паспорт серії 4598 з номером 589684, який мав бути виданий в 1999 році, був визнаний недійсним в грудні 1998 року.

Крім того, суддя Львов поскаржився на журналістів до Державного бюро розслідувань та СБУ. Суддя попросив розпочати розслідування за фактом спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. У зверненні до СБУ він визнав, що російські держоргани опублікували дані про його російський паспорт, але зазначив, що це робиться "з метою дискредитації".

Про наявність паспорта РФ заявили в Bellingcat

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв також заявив, що суддя Львов має російський паспорт, та виключив, що росіяни могли підробити ці дані.

"Я бачу, що Львов задовго до розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому", - сказав Грозєв, додавши, що Bellingcat також перевірив інформацію про паспорт.

Грозєв також заявив, що форма, до якої апелював Львов, могла мати такий вигляд, як і опублікована журналістами. "Я бачив таку форму в обігу і раніше 2012 року", - сказав розслідувач Bellingcat.

Пресслужба Верховного суду повідомила, що було скликано збори суддів Касаційного господарського суду. На порядок денний винесли питання дострокового звільнення Львова з посади голови суду, проте за підсумками голосування забракло одного голосу.

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