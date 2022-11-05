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Зеленський відповів на петицію про заборону діяльності російських артистів в Україні

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Субота 05 листопада 2022 11:30
Зеленський відповів на петицію про заборону діяльності російських артистів в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання, що порушені у петиції про заборону громадянам РФ здійснювати творчу професійну діяльність в Україні, та вжити належних заходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на петицію на сайті Офісу президента.

Повідомляється, що українське законодавство вже обмежує трансляцію аудіовізуального контенту, проведення гастрольних заходів та використання музичного продукту, учасниками яких є громадяни РФ.

Зеленський також зазначив, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній радник президента США з нацбезпеки, посол Майкл Макфол, напрацювала Дорожню карту індивідуальних санкцій щодо російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди, а також поширюють брехню щодо війни РФ проти України, таким чином підтримуючи політику, спрямовану на підрив територіальної цілісності, суверенітету та безпеки нашої країни.

Так, частина з таких росіян уже перебувають під санкціями в Україні та в інших країнах.

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", - відповів президент.

Зеленський зазначив, що надіслав петицію Шмигалю з проханням "доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування" та проінформувати про результати автора петиції.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що Україна працює над запровадженням міжнародних санкцій проти російських пропагандистів, лідерів думок та представників шоу-бізнесу, які підтримують терор проти нашої країни.

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