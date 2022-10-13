UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.

Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.

У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.

Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету міністрів.

Нагадаємо, український уряд запровадив візовий режим із Російською Федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.

Все, що відомо про запровадження візового режиму з росіянами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийБезвізовий режимБілорусь