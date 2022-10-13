Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента.
Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.
У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.
Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.
Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету міністрів.
Нагадаємо, український уряд запровадив візовий режим із Російською Федерацією. Рішення набуло чинності 1 липня.
Все, що відомо про запровадження візового режиму з росіянами - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.