Зеленський відповів на петицію про відміну безвізу з Білоруссю

Так, відповідну петицію було розміщено на сайті ще 4 липня.

У ній автор пропонує скасувати безвізовий режим із Білоруссю через ворожі дії її режиму. У петиції наголошується, що вільний в'їзд громадян Білорусі загрожує національній безпеці.

Президент України, у свою чергу, заявив, що наразі прикордонні пункти пропуску з Білоруссю і так закриті, крім одного на Волині, через який можуть повертатися українці. Також кордон України тимчасово закрито на в'їзд для громадян Білорусі та інших іноземців.

Питання, поставлене в петиції, Зеленський запропонував розглянути Кабінету міністрів.