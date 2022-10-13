Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с Беларусью. Вопрос направлен для изучения в Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.
Так, соответствующая петиция была размещена на сайте еще 4 июля.
В ней автор предлагает отменить безвизовый режим с Беларусью из-за враждебных действий ее режима. В петиции отмечается, что свободный въезд граждан Беларуси угрожает национальной безопасности.
Президент Украины, в свою очередь, заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с Беларусью и так закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница Украины временно закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев.
Вопрос, поднятый в петиции, Зеленский предложил рассмотреть Кабинету министров.
Напомним, украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.
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