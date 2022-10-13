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Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с Беларусью. Вопрос направлен для изучения в Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента.

Так, соответствующая петиция была размещена на сайте еще 4 июля.

В ней автор предлагает отменить безвизовый режим с Беларусью из-за враждебных действий ее режима. В петиции отмечается, что свободный въезд граждан Беларуси угрожает национальной безопасности.

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что на данный момент пограничные пункты пропуска с Беларусью и так закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница Украины временно закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев.

Вопрос, поднятый в петиции, Зеленский предложил рассмотреть Кабинету министров.

Напомним, украинское правительство ввело визовый режим с Российской Федерацией. Решение вступило в силу 1 июля.

Все, что известно о введении визового режима с россиянами - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийБезвизовый режимБеларусь