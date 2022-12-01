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Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандату всіх нардепів від "ОПЗЖ"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної ради Руслану Стефанчуку розглянути пропозицію щодо позбавлення мандату всіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію, яка опублікована на сайті глави української держави.

Президент нагадав, що 19 березня 2022 року було введено в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, згідно з яким в Україні було припинено діяльність окремих партій, у тому числі й "ОПЗЖ".

Він також зазначив, що 3 травня Верховна рада ухвалила закон, згідно з яким на території України було заборонено діяльність політичних партій, які співпрацюють з Росією. 15 вересня Верховний суд залишив це рішення в силі та остаточно заборонив партію "ОПЗЖ" у нашій країні.

Зеленський наголосив, що питання про позбавлення мандату нардепів "ОПЗЖ" може вирішити український парламент.

"З огляду на це я звернувся до голови Верховної ради України Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - додав очільник держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада достроково позбавила повноважень народного депутата Юлію Льовочкіну, яку було обрано до парламенту від "ОПЗЖ".

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Володимир ЗеленськийРуслан СтефанчукВерховна радаОпозиційна платформа За життя