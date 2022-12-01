Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

Президент напомнил, что 19 марта 2022 года было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в Украине была приостановлена деятельность отдельных партий, в том числе и "ОПЗЖ".

Он также отметил, что 3 мая Верховная рада приняла закон, согласно которому на территории Украины была запрещена деятельность политический партий, которые сотрудничают с Россией.15 сентября Верховный суд оставил это решение в силе и окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в нашей стране.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов "ОПЗЖ" может решить украинский парламент.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - добавил глава государства.