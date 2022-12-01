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Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов от "ОПЗЖ"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию, которая опубликована на сайте главы украинского государства.

Президент напомнил, что 19 марта 2022 года было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в Украине была приостановлена деятельность отдельных партий, в том числе и "ОПЗЖ".

Он также отметил, что 3 мая Верховная рада приняла закон, согласно которому на территории Украины была запрещена деятельность политический партий, которые сотрудничают с Россией.15 сентября Верховный суд оставил это решение в силе и окончательно запретил партию "ОПЗЖ" в нашей стране.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов "ОПЗЖ" может решить украинский парламент.

"Учитывая это, я обратился к председателю Верховной рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - добавил глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада досрочно лишила полномочий народного депутата Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ".

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Владимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВерховная радаОппозиционная платформа За життя