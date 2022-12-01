Верховна Рада достроково позбавила повноважень нардепа Льовочкіну

За позбавлення її депутатських повноважень проголосувало 285 народних депутатів. Загалом на момент голосування у залі були присутні 417 нардепів.

Що про неї відомо

Юлія Льовочкіна закінчила КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "правознавство" та економічний факультет Університету Манітоби (Канада). Колишнє прізвище – Новікова.

Була народним депутатом від Партії регіонів. А у січні 2015 року стала першим заступником голови української делегації у ПАРЄ, членом моніторингового комітету ПАРЄ, членом Бюро групи соціалістів у ПАРЄ. 1 грудня 2013 року Льовочкіна вийшла з Партії регіонів, а 8 квітня 2014 року – з її фракції.

Також вона була депутатом від "Опоблоку", а у 2019 році була обрана нардепом від партії "Опозиційна платформа – За життя". За даними руху "Чесно" Льовочкіна жодного разу не виступала у ВРУ 9, як і її брат Сергій Льовочкін.