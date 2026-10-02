Зеленський відповів на маячню Путіна про втрату Україною державності
Слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито втрату Україною державності демонструють, чого він насправді хоче досягти війною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на Гельсінському безпековому форумі.
Глава держави назвав "слабкістю світу" те, що ніхто не зупиняє подібні заяви російського диктатора.
"Чому слабкість? Ще в 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX сторіччя - це розпад Радянського Союзу. Ще в 2025 році він дав відповідь геополітичну його головним цілям", - нагадав президент.
Зеленський додав, що Путін не сказав про Першу світову війну, не визнав Другу світову війну, а також не назвав Чорнобиль найбільшою трагедією.
"Тобто, нічого того, що було пов'язано з людиною. Тому зрозуміла його ціль - повернути назад Радянський Союз, і його ціль - не схід України, його ціль - не Донбас, його ціль - окупація всієї нашої держави", - підкреслив президент.
Глава держави заявив, що висловлювання Путіна про втрату Україною державності демонструє, чого він хоче насправді і яким він бачить завершення війни.
Що передувало
У четвер, 1 жовтня, російський диктатор нафантазував, що Україна нібито втрачає державність.
"Україна не може існувати самостійно, керується ззовні та втрачає державність", - заявив глава Кремля.
Крім того, Путін заявив, що Україна нібито не може бити углиб російської території без сприяння Заходу.
Нагадаємо, диктатор цинічно заявив, що це не РФ почала воювати, а "почали воювати з нею, заохочуючи націоналізм в Україні". Путін також нафантазував, що окупанти нібито ніколи не порушували правил ведення війни.
Крім того, глава Кремля заявив, що листи до НАТО "є не залякуванням, а відповіддю на спроби залякати Росію". Водночас він зазначив, що у разі прямого нападу на Калинінград РФ задіє всі наявні види озброєння.