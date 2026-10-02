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Зеленський відповів на маячню Путіна про втрату Україною державності

22:10 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський відповів на маячню Путіна про втрату Україною державності Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито втрату Україною державності демонструють, чого він насправді хоче досягти війною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на Гельсінському безпековому форумі.

Глава держави назвав "слабкістю світу" те, що ніхто не зупиняє подібні заяви російського диктатора.

"Чому слабкість? Ще в 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX сторіччя - це розпад Радянського Союзу. Ще в 2025 році він дав відповідь геополітичну його головним цілям", - нагадав президент.

Зеленський додав, що Путін не сказав про Першу світову війну, не визнав Другу світову війну, а також не назвав Чорнобиль найбільшою трагедією.

"Тобто, нічого того, що було пов'язано з людиною. Тому зрозуміла його ціль - повернути назад Радянський Союз, і його ціль - не схід України, його ціль - не Донбас, його ціль - окупація всієї нашої держави", - підкреслив президент.

Глава держави заявив, що висловлювання Путіна про втрату Україною державності демонструє, чого він хоче насправді і яким він бачить завершення війни.

Що передувало

У четвер, 1 жовтня, російський диктатор нафантазував, що Україна нібито втрачає державність.

"Україна не може існувати самостійно, керується ззовні та втрачає державність", - заявив глава Кремля.

Крім того, Путін заявив, що Україна нібито не може бити углиб російської території без сприяння Заходу.

Нагадаємо, диктатор цинічно заявив, що це не РФ почала воювати, а "почали воювати з нею, заохочуючи націоналізм в Україні". Путін також нафантазував, що окупанти нібито ніколи не порушували правил ведення війни.

Крім того, глава Кремля заявив, що листи до НАТО "є не залякуванням, а відповіддю на спроби залякати Росію". Водночас він зазначив, що у разі прямого нападу на Калинінград РФ задіє всі наявні види озброєння.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
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