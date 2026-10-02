Зеленський відповів на маячню Путіна про втрату Україною державності

Слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито втрату Україною державності демонструють, чого він насправді хоче досягти війною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський на Гельсінському безпековому форумі.

Глава держави назвав "слабкістю світу" те, що ніхто не зупиняє подібні заяви російського диктатора.

"Чому слабкість? Ще в 2005 році лідер Кремля сказав, що найбільша трагедія XX сторіччя - це розпад Радянського Союзу. Ще в 2025 році він дав відповідь геополітичну його головним цілям", - нагадав президент.

Зеленський додав, що Путін не сказав про Першу світову війну, не визнав Другу світову війну, а також не назвав Чорнобиль найбільшою трагедією.

"Тобто, нічого того, що було пов'язано з людиною. Тому зрозуміла його ціль - повернути назад Радянський Союз, і його ціль - не схід України, його ціль - не Донбас, його ціль - окупація всієї нашої держави", - підкреслив президент.

Глава держави заявив, що висловлювання Путіна про втрату Україною державності демонструє, чого він хоче насправді і яким він бачить завершення війни.

Що передувало

У четвер, 1 жовтня, російський диктатор нафантазував, що Україна нібито втрачає державність.

"Україна не може існувати самостійно, керується ззовні та втрачає державність", - заявив глава Кремля.

Крім того, Путін заявив, що Україна нібито не може бити углиб російської території без сприяння Заходу.