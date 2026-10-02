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Зеленский ответил на бред Путина о потере Украиной государственности

22:10 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский ответил на бред Путина о потере Украиной государственности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Слова российского диктатора Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности демонстрируют, чего он действительно хочет достичь войной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на Хельсинкском форуме безопасности.

Глава государства назвал "слабостью мира" то, что никто не останавливает подобные заявления российского диктатора.

"Почему слабость? Еще в 2005 году лидер Кремля сказал, что самая большая трагедия XX века - это распад Советского Союза. Еще в 2025 году он дал ответ геополитический его главным целям", - напомнил президент.

Зеленский добавил, что Путин не сказал о Первой мировой войне, не признал Вторую мировую войну, а также не назвал Чернобыль величайшей трагедией.

"То есть ничего того, что было связано с человеком. Поэтому понятна его цель - вернуть назад Советский Союз, и его цель - не восток Украины, его цель - не Донбасс, его цель - оккупация всего нашего государства", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что высказывания Путина о потере Украиной государственности демонстрируют, чего он хочет на самом деле и каким он видит завершение войны.

Что предшествовало

В четверг, 1 октября, российский диктатор нафантазировал, что Украина якобы теряет государственность.

"Украина не может существовать самостоятельно, руководствуется извне и теряет государственность", - заявил глава Кремля.

Кроме того, Путин заявил, что Украина якобы не может бить вглубь российской территории без содействия Запада.

Напомним, диктатор цинично заявил, что это не РФ начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине". Путин также нафантазировал, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны.

Кроме того, глава Кремля заявил, что письма в НАТО "являются не запугиванием, а ответом на попытки запугать Россию". В то же время, он отметил, что в случае прямого нападения на Калининград РФ задействует все имеющиеся виды вооружения.

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