Зеленський відповів, коли закінчиться війна в Україні

Глава держави не виключив, що для закінчення війни повинен відбутися певний діалог. Проте це станеться лише після того, коли "росіяни почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі".

При цьому Зеленський не допускає жодних прямих переговорів з Москвою, поки не будуть виконані умови України.

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН", - пояснив президент.

Також Зеленський не виключає, що війна може закінчитися цього року, але це залежить від багатьох факторів. Зокрема, і від успішності контрнаступу.

Президент також нагадав португальським журналістам про атаки на енергетичну інфраструктуру України минулої зими, назвавши їх тероризмом. А обстріли лікарень російськими окупантами він назвав геноцидом українського народу.

Прогнози щодо завершення війни

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не називає термінів закінчення війни. Проте він наголошує, що перемогою буде відновлення територіальної цілісності України та повернення до кордонів 1991 року.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що цей рік може стати переможним для України. Пізніше він визнав, що бойові дії просуваються не так швидко, як цього хотілося б.

Самі ж українці (34%.), згідно з опитуванням, проведеним наприкінці серпня, сподіваються, що перемога настане до кінця 2023 року. Проте все ж більше громадян вважають, що війна триватиме більше року.

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