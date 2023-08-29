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Коли закінчиться війна: українці погіршили прогнози тривалості боротьби з агресором

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 12:16
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Коли закінчиться війна: українці погіршили прогнози тривалості боротьби з агресором Фото: українці дали прогноз тривалості війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором. Понад 80% очікують повернення усіх територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

У червні 2023 року 42% опитаних вважають, що війна триватиме більше року. У грудні 2022 року так вважали тільки 26%. Водночас кількість тих, хто очікує на перемогу за півроку-рік, зменшилася з 50% до 34%.

Коли закінчиться війна: українці погіршили прогнози тривалості боротьби з агресором

Більш як 80% опитаних вважає, що перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші варіанти не набирають навіть 5%.

Коли закінчиться війна: українці погіршили прогнози тривалості боротьби з агресором

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, ключовим припущенням липневого макропрогнозу НБУ є суттєве зниження безпекових ризиків із другої половини 2024 року завдяки успіхам українських захисників.

У жовтні 2022 року НБУ очікував суттєве зниження безпекових ризиків в Україні в середні 2023 року. Потім центробанк переніс очікування на початок 2024 року.

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