Коли закінчиться війна: українці погіршили прогнози тривалості боротьби з агресором

В Україні збільшується кількість респондентів, які орієнтуються на тривалу війну з агресором. Понад 80% очікують повернення усіх територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

У червні 2023 року 42% опитаних вважають, що війна триватиме більше року. У грудні 2022 року так вважали тільки 26%. Водночас кількість тих, хто очікує на перемогу за півроку-рік, зменшилася з 50% до 34%.

Більш як 80% опитаних вважає, що перемогою буде повернення усіх територій України у кордонах 1991 року. Інші варіанти не набирають навіть 5%.

Польовий етап дослідження тривав з 17 до 27 червня 2023 року. Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу. Статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.