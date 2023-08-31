Зеленский ответил, когда закончится война в Украине

Глава государства не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог. Однако это произойдет только после того, как "россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме".

При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

"У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН", - объяснил президент.

Также Зеленский не исключает, что война может завершиться в этом году, но это зависит от многих факторов. В частности, и от успешности контрнаступления.

Президент также напомнил португальским журналистам об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой, назвав их терроризмом. А обстрелы больниц российскими оккупантами он назвал геноцидом украинского народа.

Прогнозы по завершению войны

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не называет сроки окончания войны. Однако он отмечает, что победой станет восстановление территориальной целостности Украины и возвращение к границам 1991 года.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что нынешний год может стать победным для Украины. Позже он признал, что боевые действия продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

Сами же украинцы (34%), согласно опросу, проведенному в конце августа, надеются, что победа наступит до конца 2023 года. Однако все же больше граждан считают, что война будет длиться больше года.

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