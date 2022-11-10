UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї

Фото: Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли Україні буде достатньо зброї, наданої країнами-партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

"Відповідь досить проста. Досить, коли вже не чути вибухів. Досить, коли системи протиповітряної оборони гарантують, що ракети не влучать у землю чи будівлі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Зеленський назвав справедливим членство України в НАТО та пояснив причину.

Також раніше ми писали, що Зеленський заявив про те, що Україна готова вести перемовини з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом та справді готовий до миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський