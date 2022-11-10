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"Я не зачинив двері": Зеленський назвав умови при яких буде вести перемовини з РФ

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Четвер 10 листопада 2022 21:54
"Я не зачинив двері": Зеленський назвав умови при яких буде вести перемовини з РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна готова вести перемовини з РФ, проте з тим, хто зможе визнати, що Росія стала окупантом та справді готовий до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку приводить CNN.

"Крім ультиматумів я нічого не чув від нинішнього президента Російської Федерації", - заявив Зеленський.

За його словами, він не зачинив двері для перемовин, а Україна готова говорити з РФ. Проте говорити вже з іншою Росією, з тим, хто справді готовий до миру, хто готовий визнати, що тепер вони окупанти.

"Треба все повернути. Земля, права, свобода, гроші. А головне - справедливість. І поки я не чув подібних заяв від РФ - ні від Путіна, ні від когось", - додав президент.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін поскаржився на те, що Україна не хоче вести "мирні" переговори. І запевнив, що готовий чекати на згоду Києва.

Водночас, президент України Володимир Зеленський пояснює неготовність йти на компроміси тим, що раніше вони були найбільшою помилкою в історії країни.

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може розглянути можливість мирних переговорів з Росією на своїх попередніх умовах.

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