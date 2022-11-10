Зеленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN .

"Ответ достаточно прост. Достаточно, когда уже не слышно взрывов. Достаточно, когда системы противовоздушной обороны гарантируют, что ракеты не попадут в землю или здания", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский назвал справедливым членство Украины в НАТО и объяснил причину .

Также ранее мы писали, что Зеленский заявил о том, что Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готова к миру.

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