Пропозиція самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо спільної поїздки на мирні перемовини до Москви є несерьйозною і неконструктивною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, передають "Новини. LIVE".
Президент відреагував на слова Лукашенка про політ на перемовини з Путіним у Москві, де він нібито виступить гарантом безпеки.
"Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить з ним разом до Києва. Ми також гарантуємо їм безпечний прийом, це ж перемовини", - сказав Зеленський.
Зеленський також назвав пропозицію Лукашенка летіти до Москви несерйозною.
"Ми знаходимося у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова", - зазначив Зеленський.
Президент з гумором відреагував на пропозицію спільного перельоту.
"Він пропонує мене взяти. Я йому що, чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого?" - каже він.
За словами Зеленського, такі неконструктивні ініціативи лише є засмічуванням інфопростору і не наближають завершення війни РФ проти України.
Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про можливість полетіти до Москви разом із президентом України Володимиром Зеленським.
Водночас він вважає, що український президент не погодиться на таку пропозицію.
Крім того, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони домовилися продовжити діалог, а також обговорили можливість залучення до нього європейців.
Зазначимо, 21 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що команда Трампа хоче організувати новий раунд мирних переговорів до 25 грудня.