Команда президента США Дональда Трампа налаштована організувати нові мирні перемовини з Україною та Росією ще до Різдва - тобто до 25 грудня.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК-Україна .

За словами глави держави, вже незабаром відбудуться технічні зустрічі. Головна мета наразі - напрацювати зміст та результат майбутніх переговорів.

Лише після цього можна буде домовлятися, де саме і коли пройде тристороння зустріч. Однак Вашингтон уже дав зрозуміти, що хоче провести її до Різдва.

Зеленський наголосив, що погодився на цю пропозицію Штатів. На його переконання, чим раніше буде результат, тим краще.

Що стосується участі України в саміті "Групи двадцяти", то поки Білий дім не ухвалив фінального рішення.

Глава держави звернув увагу на те, що ддійно чудова локація для проведення такої зустрічі.

Зеленський також розповів, що багато лідерів пропонували команді Трампа офіційно запросити Україну на G20.

"Поки ми не отримували запрошення, якщо отримаємо - безумовно будемо. Чи може бути тристороння зустріч на полях саміту G20 - я впевнений, що так. Ми чули, що деякі конгресмени не позитивно ставляться до того, що Трамп запросив Путіна. Але якщо Трамп запросить Україну - це інша історія, бо тристороння зустріч буде підтримана усіма", - наголосив Зеленський.