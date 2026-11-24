Предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно совместной поездки на мирные переговоры в Москву несерьезно и неконструктивно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают "Новости. LIVE".
Президент отреагировал на слова Лукашенко о полете на переговоры с Путиным в Москве, где он якобы выступит гарантом безопасности.
"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит с ним вместе в Киев. Мы также гарантируем им безопасный прием, это же переговоры", - сказал Зеленский.
Зеленский также назвал предложение Лукашенко лететь в Москву несерьезным.
"Мы находимся в войне, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор", - отметил Зеленский.
Президент с юмором отреагировал на предложение совместного перелета.
"Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, для чего?" – говорит он.
По словам Зеленского, такие неконструктивные инициативы лишь засоряют инфопространство и не приближают завершение войны РФ против Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о возможности полететь в Москву вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В то же время он считает, что украинский президент не согласится на такое предложение.
Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Стороны договорились продолжить диалог, а также обсудили возможность привлечения к нему европейцев.
Напомним, 21 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что команда Трампа хочет организовать новый раунд мирных переговоров до 25 декабря.