Зеленский ответил Лукашенко

Президент отреагировал на слова Лукашенко о полете на переговоры с Путиным в Москве, где он якобы выступит гарантом безопасности.

"Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит с ним вместе в Киев. Мы также гарантируем им безопасный прием, это же переговоры", - сказал Зеленский.

Зеленский также назвал предложение Лукашенко лететь в Москву несерьезным.

"Мы находимся в войне, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор", - отметил Зеленский.

Президент с юмором отреагировал на предложение совместного перелета.

"Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, для чего?" – говорит он.

По словам Зеленского, такие неконструктивные инициативы лишь засоряют инфопространство и не приближают завершение войны РФ против Украины.