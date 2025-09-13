Зеленський відповів докором на "санкційний" заклик Трампа до НАТО: що сказав

Зеленський наголосив, що дуже важливо, щоб тиск проти Росії зберігався та посилювався в усіх юрисдикціях, і "одна з ключових мішеней для наших дій - це російська торгівля нафтою" та іншими енергоресурсами.

"Санкції - і наші пропозиції санкцій ідуть в основу рішень партнерів - направлені проти всієї інфраструктури тіньового флоту: проти капітанів танкерів, проти страховиків, проти операторів ринку, які торгують з Росією", - сказав президент.

Він додав, що потрібно, щоб споживання російської нафти скорочувалося, і це у свою чергу точно буде скорочувати можливості РФ воювати.

Глава держави повідомив, що багато що робиться, і найбільш ефективним у цьому є далекобійні кроки та влучність українських військових: "Санкції, які діють найшвидше - удари наших воїнів".

Президент України висловив подяку усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. Він зазначив, що за роки війни Європа пройшла шлях від майже цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя із різними постачальниками.

При цьому він підтримав заклик Трампа до країн НАТО, щоб ті припинили купувати російську нафту. Але й наголосив, що кожен має робити кроки для завершення війни.

"Бачимо позицію Сполучених Штатів, і цю позицію варто почути всім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен, хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни", - сказав Зеленський.

Водночас, президента, схоже, зачепили слова Трампа, який сказав, що війна в Україні - це нібито "війна Байдена та Зеленського".

"Це війна тільки Росії, війна Путіна", - підкреслив президент.