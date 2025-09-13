Зеленский ответил упреком на "санкционный" призыв Трампа к НАТО: что сказал

Зеленский подчеркнул, что очень важно, чтобы давление против России сохранялось и усиливалось во всех юрисдикциях, и "одна из ключевых мишеней для наших действий - это российская торговля нефтью" и другими энергоресурсами.

"Санкции - и наши предложения санкций идут в основу решений партнеров - направлены против всей инфраструктуры теневого флота: против капитанов танкеров, против страховщиков, против операторов рынка, которые торгуют с Россией", - сказал президент.

Он добавил, что нужно, чтобы потребление российской нефти сокращалось, и это в свою очередь точно будет сокращать возможности РФ воевать.

Глава государства сообщил, что многое делается, и наиболее эффективным в этом являются дальнобойные шаги и меткость украинских военных: "Санкции, которые действуют быстрее всего - удары наших воинов".

Президент Украины выразил благодарность всем партнерам, которые сознательно ограничивают закупки российских энергоресурсов. Он отметил, что за годы войны Европа прошла путь от почти полной зависимости от российских энергоресурсов, прежде всего газа, к более автономной жизни с разными поставщиками.

При этом он поддержал призыв Трампа к странам НАТО, чтобы те прекратили покупать российскую нефть. Но и подчеркнул, что каждый должен делать шаги для завершения войны.

"Видим позицию Соединенных Штатов, и эту позицию стоит услышать всем, кто до сих пор выбирает поставки из России, а не от других партнеров. Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что надо для остановки российской машины войны", - сказал Зеленский.

В то же время, президента, похоже, задели слова Трампа, который сказал, что война в Украине - это якобы "война Байдена и Зеленского".

"Это война только России, война Путина", - подчеркнул президент.