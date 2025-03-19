Зеленський відповів, чи вимагають США від України кроків щодо припинення вогню

Розмова з президентом США Дональдом Трампом була тривалою та пройшла досить добре. Було обговорено кроки та вимоги щодо часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

"Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимог щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так", - розповів Зеленський.

За його словами, сьогодні Україна бачить від американської сторони сигнал того, що мова, ймовірно, йде про енергетичну тишу.

"Ми отримали сигнали, що, скоріш за все, йдеться про енергетичну тишу, не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн. А також мова йде про цивільну інфраструктуру", - сказав Зеленський.

При цьому Зеленський заявив Трампу, що "цивільна інфраструктура" - це досить широке поняття. Саме тому Україна підготує список об'єктів, які вважає пріоритетними.

"Ми вважаємо цивільною інфраструктурою такі речі, як залізниця, а також ми будемо говорити про портову інфраструктуру. Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємо, і відповідна технічна група поїде. Зустріч буде найближчими днями", підкреслив він.

30-денне перемир'я

Вчора ввечері президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також "технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру".

Також сьогодні відбулась розмова Трампа та Зеленського щодо того, якими можуть бути перші кроки до перемир'я між Україною та Росією. Після розмови з Трампом Зеленський заявив, що Україна згодна припинити атаки на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури Росії.

А ось Трамп заявив, переговори з президентом України Володимиром Зеленським пройшли "дуже добре".

Про те, чи допоможе 30-денне перемир'я відновленню енергетики України - читайте у матеріалі РБК-Україна.