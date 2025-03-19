Чи допоможе 30-денне перемир'я відновленню енергетики України: відповідь експерта

30-денне припинення вогню між Україною та Російською Федерацією мало що змінить для енергетичної інфраструктури.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, якщо буде досягнута довгострокова домовленість про недопустимість ударів по енергетиці, це суттєво вплине на ситуацію.

"А якщо 30 днів, то я не дуже розумію... З точки зору енергетики 30 днів - це майже нічого. За цей час навіть відновити підстанцію неможливо", - пояснив експерт.

Водночас Харченко вважає, що для Росії перемир'я може стати можливістю перегрупуватися та покращити захист своїх об’єктів від ударів СБУ та ГУР.

"Це пауза, можливість переосмислити, як вони захищають свої об'єкти, і, можливо, переформатувати їхній захист. Вони шукають, як протистояти нашим ударам, і припускаю, що за 30 днів вони знайдуть протиотруту", - зазначив він.

Якщо це станеться, така пауза може зіграти на користь РФ, підсумував Харченко.

30-денне перемир'я

Напередодні ввечері президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також "технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує пропозицію щодо паузи в ударах Росії по українській енергетиці.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку весни минулого року Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Ціллю росіян були ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції. Для ударів використовувалися ракети та дрони-камікадзе "Шахед".

Це призвело до того, що у 2024 році в Україні протягом значного періоду запроваджувались графіки відключення електроенергії.