Зеленський відповів, чи віддав би наказ вбити Путіна

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи віддав би наказ вбити російського диктатора Володимира Путіна і розповів щодо замахів на своє життя.

Як передає РБК-Україна , про це глава держави розповів у інтерв'ю Пірсу Моргану.

Морган запитав главу держави, чи віддав би той наказ своїм силовикам щодо вбивства Путіна, якби була така можливість.

Зеленський дав непряму відповідь, контекст якої говорить - не факт, що це вбивство щось би кардинально змінило, адже йдеться скоріше про вже побудовану, вкорінілу систему.

"Знаєте, в їхній системі я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Такою ж, як Путін. Суть не в цьому", - сказав український президент.

Замахи на життя Зеленського

Водночас Зеленський розповів про численні замахи на своє життя, більшості яким запобігали спецслужби.

"Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служби безпеки розповідали мені про деякі випадки. Я розумію, що в моїй країні в цей скрутний період це могло б підштовхнути Україну до хаосу", - сказав глава держави.

Він також додав, що наразі в пріоритеті України - армія, яка в першу чергу дає нам можливість захищатися.

"Але є й інші речі: бізнес, який сплачує податки; оборонне провадження; енергосистема; водопостачання; банківська система; кіберзахист та багато іншого. Все це дає можливість Україні захищатися", - сказав Зеленський.

Глава держави також пояснив, що у владній системі України президент діє як інститут, який зміцнює державу. Тому вбивство очільника карїни у нас могло б мати зовсім інші наслідки.

"Реакція може бути іншою, і росіяни, на жаль, недооцінюють реакцію українців.

Тому що ми, я завжди говорив, емоційно інші люди. І після емоцій та ставлення до людяності завжди йдуть цінності. Саме тому ми можемо розуміти одне одного. Ми можемо говорити одне з одним. Ми можемо боротися, як ви бачите, але з різними цінностями", - підкреслив Зеленський.