Зеленський відповів, чи все ще вважає Трампа геймченджером у війні

Трамп досі є геймченджером

На питання, чи є Трамп геймчейнджером (людиною, яка кардинально змінює події - ред.) у війні досі, Зеленський відповів:

"Він хоче завершити війну, він переважно говорив про це. Він сказав, що зробить все, щоб завершити війну", - каже президент.

Зеленський уточнив, що найважливіший рух, який може зробити Трамп - це організація тристоронньої зустрічі. Саме на ній "всі чутливі речі можуть бути обговорені трьома лідерами".

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Також Зеленський додав, що він готовий зустрітися з Путіним "в будь-який час".

"Закінчувати війну, так закінчувати. Через діалог - це означає, що треба зустрітися і поговорити. Хоч смійтеся, хоч плачте, хоч ненавидьте один одного, але треба покласти край війні. Сідайте за стіл та говоріть", - сказав президент.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив Зеленський. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб’єктах, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику.

Також повідомлялося, що Зеленський 22 вересня зустрівся з Трампом у Нью-Йорку. Переговори проходили на 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зеленський зауважив, що сьогодні не лунало закликів до України припинити в односторонньому порядку удари по Росії.