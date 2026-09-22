Зеленский ответил, считает ли все еще Трампа геймченджером в войне

Президент США Дональд Трамп по-прежнему может кардинально изменить ход войны РФ против Украины. Речь идет об окончании боевых действий.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
На вопрос, является ли Трамп геймчейнджером (человеком, который кардинально меняет события - ред.) в войне до сих пор, Зеленский ответил:
"Он хочет завершить войну, он в основном говорил об этом. Он сказал, что сделает все, чтобы завершить войну", - говорит президент.
Зеленский уточнил, что важнейшее движение, которое может совершить Трамп - это организация трехсторонней встречи. Именно на ней "все чувствительные вещи могут быть обсуждены тремя лидерами".
Также Зеленский добавил, что он готов встретиться с Путиным "в любое время".
"Заканчивать войну, так заканчивать. Через диалог - это значит, что нужно встретиться и поговорить. Хоть смейтесь, хоть плачьте, хоть ненавидьте друг друга, но надо положить конец войне. Садитесь за стол и говорите", - сказал президент.
Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина готова к энергетическому перемирию с Россией, заявил Зеленский. Киев воздержится от ударов по вражеским энергообъектам, если Москва не будет атаковать украинскую энергетику.
Также сообщалось, что Зеленский 22 сентября встретился с Трампом в Нью-Йорке. Переговоры проходили на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Зеленский отметил, что сегодня не звучало призывов к Украине прекратить в одностороннем порядке удары по России.
Кроме того, Зеленский выразил надежду на завершение полномасштабной войны против России до зимы. В этом может помочь американский лидер Дональд Трамп.