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Зеленский ответил, считает ли все еще Трампа геймченджером в войне

22:38 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Елена Бджола
Фото: Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп по-прежнему может кардинально изменить ход войны РФ против Украины. Речь идет об окончании боевых действий.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Трамп до сих пор является геймченджером

На вопрос, является ли Трамп геймчейнджером (человеком, который кардинально меняет события - ред.) в войне до сих пор, Зеленский ответил:

"Он хочет завершить войну, он в основном говорил об этом. Он сказал, что сделает все, чтобы завершить войну", - говорит президент.

Зеленский уточнил, что важнейшее движение, которое может совершить Трамп - это организация трехсторонней встречи. Именно на ней "все чувствительные вещи могут быть обсуждены тремя лидерами".

Зеленский готов ко встрече с Путиным

Также Зеленский добавил, что он готов встретиться с Путиным "в любое время".

"Заканчивать войну, так заканчивать. Через диалог - это значит, что нужно встретиться и поговорить. Хоть смейтесь, хоть плачьте, хоть ненавидьте друг друга, но надо положить конец войне. Садитесь за стол и говорите", - сказал президент.

Ранее РБК-Украина писало, чтоУкраина готова к энергетическому перемирию с Россией, заявил Зеленский. Киев воздержится от ударов по вражеским энергообъектам, если Москва не будет атаковать украинскую энергетику.

Также сообщалось, что Зеленский 22 сентября встретился с Трампом в Нью-Йорке. Переговоры проходили на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский отметил, что сегодня не звучало призывов к Украине прекратить в одностороннем порядке удары по России.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на завершение полномасштабной войны против России до зимы. В этом может помочь американский лидер Дональд Трамп.

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