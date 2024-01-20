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Зеленський відповів, чи піде на поступки територій для підписання мирного договору з Путіним

Фото:президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий він віддати території для підписання мирного договору з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Чи можете ви колись уявити підписання мирного договору з Путіним, якщо вам потрібно буде віддати Крим чи Донбас?", - запитав журналіст.

Президент України відповів, що російського диктатора слід зупинити, щоб не повторилася агресія через кілька років.

"Ні. Якщо ми хочемо зупинити його, якщо світ не хоче знову повторення цієї агресії за кілька років, тоді краще впоратися з цим", - відповів Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявив, що відносини між Україною та Великою Британією не залежать від того, хто при владі.

Також ми повідомляли, що прем'єр німецької землі Саксоній Міхаель Кречмер порадив Україні змиритися з тимчасовою втратою територій "заради перемир'я" з Росією. МЗС України відреагувало.

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