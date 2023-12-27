У МЗС України відповіли на заяву прем'єра Саксонії щодо територіальних поступок Росії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заклики прем'єра німецької землі Саксонія Міхаеля Кречмера змиритися з тимчасовою втратою територій "задля перемир’я" з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС України Олега Ніколенка.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини та Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", - зазначив Ніколенко.

За його словами, поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України.

"Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом і канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки", - наголосив речник.

Він зазначив, що мета Путіна - знищення України та дестабілізація всієї Європи.

"Єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", - додав Ніколенко.

Що передувало

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Україні необхідно змиритися з тимчасовою втратою територій "задля перемир’я" з Росією.

Кречмер вважає, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", - сказав прем'єр Саксонії.