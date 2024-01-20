Зеленский ответил, пойдет ли на уступки территорий для подписания мирного договора с Путиным

"Можете ли вы когда-нибудь представить подписание мирного договора с Путиным, если вам нужно будет отдать Крым или Донбасс?", - спросил журналист.

Президент Украины ответил, что российского диктатора нужно остановить, чтобы не повторилась агрессия через несколько лет.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", - ответил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что отношения между Украиной и Великобританией не зависят от того, кто у власти.

Также мы сообщали, что премьер немецкой земли Саксоний Михаэль Кречмер посоветовал Украине смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией. МИД Украины отреагировал.