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Зеленский ответил, пойдет ли на уступки территорий для подписания мирного договора с Путиным

Фото:президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли он отдать территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

"Можете ли вы когда-нибудь представить подписание мирного договора с Путиным, если вам нужно будет отдать Крым или Донбасс?", - спросил журналист.

Президент Украины ответил, что российского диктатора нужно остановить, чтобы не повторилась агрессия через несколько лет.

"Нет. Если мы хотим остановить его, если мир не хочет снова повторения этой агрессии через несколько лет, тогда лучше справиться с этим", - ответил Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что отношения между Украиной и Великобританией не зависят от того, кто у власти.

Также мы сообщали, что премьер немецкой земли Саксоний Михаэль Кречмер посоветовал Украине смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией. МИД Украины отреагировал.

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