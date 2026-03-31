Зеленський відповів, чи перебуває Нетаньягу на боці Путіна

Під час бесіди у Зеленського запитали, чи не здається йому, що Нетаньягу перебуває більше на боці Путіна, на що президент сказав таке:

"У мене склалося враження, що Нетаньяху завжди намагається знайти баланс між Росією та Україною, навіть коли очевидно, що Росія допомагає Ірану. Він прем'єр-міністр, і він має ухвалювати рішення", - сказав глава держави.

Також він повідомив, що не мав жодних контактів із Нетаньягу або ізраїльським президентом, і саме з цієї причини Україна нікого з українських експертів з ліквідації іранських дронів.

Як відомо, остання розмова між Нетаньягу і Зеленським відбулася в січні 2025 року. Після початку війни з Іраном уже 2026 року, Нетаньягу зробив запит про зустріч із Зеленським. Український лідер погодився, але Нетаньягу не зателефонував.

"На мій погляд, усе залежить від Ізраїлю. Коли вам потрібна допомога, ви маєте бути відкриті й пояснити, у чому проблема. Інакше допомогти неможливо. Це як піти до лікаря, не пояснивши, що у вас болить", - сказав президент.

Під час інтерв'ю український лідер спробував донести, що Україна має те, що потрібно Ізраїлю.

"У нас є те, що потрібно Ізраїлю, і в Ізраїлю є те, що потрібно нам. Він (Нетаньяху - ред.) добре знає, ми вже кілька разів говорили Ізраїлю про те, що нам потрібно. У нас велика нестача засобів ППО, але у нас також є можливості, яких немає в Ізраїлю, і ми готові до такого діалогу", - підкреслив Зеленський.

Крім цього, глава держави повідомив, що Україна передала лідерам країн Близького Сходу розвідувальні дані щодо співпраці Росії та Ірану.

Також Зеленський сказав, що Росія зацікавлена в продовженні війни на Близькому Сході, оскільки отримує від цього стратегічні переваги. Зокрема, йдеться про ризик зменшення військової допомоги Україні та економічне зростання РФ через послаблення санкцій.