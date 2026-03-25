Ізраїлю є чому повчитися в України, і навпаки: посол розповів про обмін воєнним досвідом
Сьогодні Ізраїль і Україна - це дві країни, у яких найбільший бойовий досвід. Ізраїлю є чому повчитися в України, і Україні, як і раніше, є чому повчитися в Ізраїлю.
Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, Україна за чотири роки війни пройшла величезний шлях у розвитку військових технологій і змогла знайти креативні та відносно недорогі рішення, які ще довго будуть затребувані у світі.
Бродський зазначив, що в певному сенсі Україна повторює шлях Ізраїлю.
"Ізраїль створив власну цінність, насамперед завдяки тим технологіям, які нам вдалося розвинути. І, напевно, насамперед через військову ситуацію, адже ці технології розвивалися в армії і для військових цілей. Україна йде абсолютно тим самим шляхом", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи є ізраїльській армії чого повчитися в України, дипломат відповів ствердно.
Посол Бродський - про військовий досвід Ізраїлю та України (джерело: інфографіка РБК-Україна)
"Я думаю, що і Ізраїлю є чому повчитися в України, і Україні, як і раніше, є чому повчитися в Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль і Україна - це дві країни, у яких найбільший бойовий досвід. Досвід ведення різного виду війни - як класичної, що більше стосується України, так і гібридної війни та використання технологій на полі бою", - наголосив він.
За його словами, обидві країни мають колосальний, але різний і взаємодоповнюючий досвід, що створює великий простір для співпраці.
Бродський також підтвердив, що між країнами вже існує комунікація щодо обміну практичним досвідом, однак деталей вирішив не розкривати.
