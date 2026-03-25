Ізраїлю є чому повчитися в України, і навпаки: посол розповів про обмін воєнним досвідом

16:00 25.03.2026 Ср
2 хв
Україна повторює шлях Ізраїлю у війні
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач / РБК-Україна)

Сьогодні Ізраїль і Україна - це дві країни, у яких найбільший бойовий досвід. Ізраїлю є чому повчитися в України, і Україні, як і раніше, є чому повчитися в Ізраїлю.

Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також: Посол Ізраїлю розповів, про що Зеленський і Нетаньяху поговорять найближчим часом

За його словами, Україна за чотири роки війни пройшла величезний шлях у розвитку військових технологій і змогла знайти креативні та відносно недорогі рішення, які ще довго будуть затребувані у світі.

Бродський зазначив, що в певному сенсі Україна повторює шлях Ізраїлю.

"Ізраїль створив власну цінність, насамперед завдяки тим технологіям, які нам вдалося розвинути. І, напевно, насамперед через військову ситуацію, адже ці технології розвивалися в армії і для військових цілей. Україна йде абсолютно тим самим шляхом", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є ізраїльській армії чого повчитися в України, дипломат відповів ствердно.

Посол Бродський - про військовий досвід Ізраїлю та України (джерело: інфографіка РБК-Україна)

"Я думаю, що і Ізраїлю є чому повчитися в України, і Україні, як і раніше, є чому повчитися в Ізраїлю. Сьогодні Ізраїль і Україна - це дві країни, у яких найбільший бойовий досвід. Досвід ведення різного виду війни - як класичної, що більше стосується України, так і гібридної війни та використання технологій на полі бою", - наголосив він.

За його словами, обидві країни мають колосальний, але різний і взаємодоповнюючий досвід, що створює великий простір для співпраці.

Бродський також підтвердив, що між країнами вже існує комунікація щодо обміну практичним досвідом, однак деталей вирішив не розкривати.

У цьому ж інтерв’ю Міхаель Бродський розповів, про що найближчим часом планують говорити президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Також дипломат відповів, чи може Україна розраховувати на нову військову допомогу від Ізраїлю.

Окрім цього, він озвучив головні цілі Ізраїлю у війні проти Ірану та не виключив можливості наземної операції, зазначивши, що ізраїльські сили вміють діяти в тилу ворога.

Повне інтерв’ю про війну, яка безпосередньо зачіпає і Україну, читайте у матеріалі РБК-Україна.

