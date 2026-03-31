Зеленский ответил, находится ли Нетаньяху на стороне Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что РФ оказывает помощь Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для N12.
Во время беседы у Зеленского спросили, не кажется ли ему, что Нетаньяху находится больше на стороне Путина, на что президент сказал следующее:
"У меня сложилось впечатление, что Нетаньяху всегда пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану. Он премьер-министр, и он должен принимать решения", - сказал глава государства.
Также он сообщил, что не имел никаких контактов с Нетаньяху или израильским президентом, и именно по этой причине Украина никого из украинских экспертов по ликвидации иранских дронов.
Как известно, последний разговор между Нетаньяху и Зеленским состоялся в январе 2025 года. После начала войны с Ираном уже в 2026 года, Нетаньяху сделал запрос о встрече с Зеленским. Украинский лидер согласился, но Нетаньяху не позвонил.
"На мой взгляд, все зависит от Израиля. Когда вам нужна помощь, вы должны быть открыты и объяснить, в чем проблема. Иначе помочь невозможно. Это как пойти к врачу, не объяснив, что у вас болит", - сказал президент.
Во время интервью украинский лидер попытался донести, что Украине имеет то, что нужно Израилю.
"У нас есть то, что нужно Израилю, и у Израиля есть то, что нужно нам. Он (Нетаньяху - ред.) хорошо знает, мы уже несколько раз говорили Израилю о том, что нам нужно. У нас большая нехватка средств ПВО, но у нас также есть возможности, которых нет у Израиля, и мы готовы к такому диалогу", - подчеркнул Зеленский.
Помимо этого глава государства сообщил, что Украина передала лидерам стран Ближнего Востока разведывательные данные по поводу сотрудничества России и Ирана.
Также Зеленский сказал, что Россия заинтересована в продолжении войны на Ближнем Востоке, поскольку получает от этого стратегические преимущества. В частности, речь о риске уменьшения военной помощи Украине и экономическом росте РФ из-за ослабления санкций.
Напомним, на днях РБК-Украина взяло интервью у посла Израиля в Украине Михаэля Бродского. Он предполагал, что главным вопросом обсуждений Зеленского и Нетаньяху может стать ситуация на Ближнем Востоке.
Помимо этого он считает, что израильский премьер не упустил бы возможность поблагодарить Украину за то, что страна признала КСИР террористической организации.
Также посол сказал, что сегодня Израиль и Украина это две страны, у которых самый большой боевой опыт. И у обеих стран есть то, чему можно поучиться.