Зеленський відповів, чи обговорювали з США санкції проти РФ, якщо вона порушить перемир'я

Україна та США на зустрічі у Джидді обговорювали "всі теми", але точково. Щодо санкцій або інших кроків тиску на РФ буде залежати від американської сторони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна.
"Обговорювались всі теми, але обговорювались вони точково і рано поки що про це говорити. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни, після цього, якщо українська сторона продемонструє, американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу, і вона це зробила", - сказав президент.
За словами Зеленського, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, то це буде залежати від США і після їхнього діалогу з росіянами.
"Якщо я правильно це розумію (кроки мир через силу, - ред.), то буде саме так. Якщо рускіє продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, то я думаю, будуть відповідні рішення, а якщо вони не готові - ми дуже надіємось, що американська сторона продемонструє саме те, про що вона говорила", - сказав глава держави.
У Саудівській Аравії вчора, 11 березня, відбулися переговори делегацій України та США. За результатами зустрічі було запропоновано ввести режим припинення вогню по всій території на 30 днів.
Україна погодилася на таку пропозицію американської сторони. Але до цього президент Володимир Зеленський пропонував запровадити тишу у повітрі та на морі.
Джерела РБК-Україна розповіли, що ідея щодо можливого перемир'я по всі території була випрацьована безпосередньо на переговорах в Джидді.
Як пояснив глава держави, Україна погодилася на 30-денну тишу, щоб продемонструвати бажання закінчити війну. Наразі США очікують контактів з представниками РФ щодо своєї пропозиції.
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